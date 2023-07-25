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​Геномный центр в Сургуте будет построен в начале 2025 года

Строительство геномного центр в рамках НТЦ Сургута будет завершено в начале 2025 года

​Геномный центр в Сургуте будет построен в начале 2025 года
Фото strategy24.ru

Первый объект в рамках научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» в Сургуте – центр высоких биомедицинских технологий – будет открыт в начале 2025 года. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки Натальи Комаровой в Сургут, где она посетила строительную площадку будущего объекта. Там также побывали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, замгубернатора Югры Владислав Нигматулин, генеральный директор Фонда научно-технологического развития Илья Кандаков и представитель инвестора – руководитель проекта «Швабе-Москва» Александр Ильин.

«К 2019 году Югра и наше научное сообщество уже были готовы к технологичному рывку, требовался лишь инфраструктурный проект. Для строительства научно-технологического центра в Сургуте выделена территория порядка 69 гектаров, участок отсыпан, подготовлен, начато строительство, – рассказал Владислав Нигматулин. – По плану, к первому кварталу 2025 года будет закончен первый этап - под ключ будет сдан генетический центр. Здесь будут работать ученые, преподаватели и студенты, которым интересны биотехнологические направления развития. Мы заручились большой партнерской поддержкой, чтобы выполнять государственные и региональные задачи, работать на благо югорчан».

Предполагается, что на базе «ЮНИТИ ПАРКа» будут реализовываться не менее не менее пяти масштабных инновационных проектов мирового уровня, способствующих достижению технологического суверенитета России, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. В рамках НТЦ должны быть созданы порядка 200 стартапов, а также 1,6 тысячи высокопроизводительных рабочих мест.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 138, комментариев: 0
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