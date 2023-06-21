Строительство НТЦ в Сургуте находится на особом контроле губернатора

Строительство научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» в Сургуте обсудили участники совета по капитальному строительству под председательством Натальи Комаровой. Первый объект этого масштабного проекта – Центр высоких биомедицинских технологи и геномный центр – уже строится. По словам генерального директора Фонда научно-технологического развития Югры Ильи Кандакова, в настоящий момент идет забивка свай, а с 10 июля начнутся монолитные работы.

Параллельно идет большая работа по обеспечению всех объектов будущего НТЦ инженерной и транспортной инфраструктурой. Этим занимается городская администрация. В 2022 году туда подвели дорогу, а сейчас идет прокладка магистрального водовода, канализационной насосной станции, ливневки и очистных сооружений. Кроме того, в 2024 году завершится берегоукрепление и благоустройство набережной на территории НТЦ.

Глава региона подчеркнула, что администрация Сургута должна быть включена в процессы строительства, связанные с НТЦ. «Руководители муниципалитетов должны сопровождать строительство всех важных объектов на территории муниципальных образований», – настроила коллег Наталья Комарова.

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры напоминает, что НТЦ в Сургуте строится по поручению президента и поддержке правительства Югры. На территории в 70 гектар разместятся школы, детские сады и научно-технологический центр, включающий в себя технопарк, университет, современный выставочный центр, жилье и лабораторный комплекс.