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В школах Югры установят умные камеры со связью с полицией

В Югре усилят меры безопасности в школах после стрельбы в Ижевске

В школах Югры установят умные камеры со связью с полицией
Фото: admtyumen.ru

Власти Югры планируют усилить безопасность в школах с помощью установки умных камер и подключения к системе «Безопасный город», а также запуска искусственного интеллекта. Об этом рассказали в «Вестнике Сургутского района» со ссылкой на заседание окружной думы.

«Эта система позволит с помощью периметральных камер анализировать прохожих, входящих на территорию и идентифицировать потенциально опасных людей. Ситуация в Ижевске показала: террорист зашел и застрелил охранника, а если бы его могли опознать как преступника, то охранник успел бы среагировать – были бы заблокированы входные двери и нажата тревожная кнопка», –пояснил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин. Кроме того, правительство займется пропускной системой.

Также депутаты предложили проработать законодательную базу, работу с родителями, а также усилить охранные требования в образовательных учреждениях.

Напоминаем, ранее в школе №88 в Ижевске произошла стрельба, в которой пострадали 13 человек. Позже во всех учреждениях образования округа ввели внеплановые проверки и дополнительный инструктаж.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 131, комментариев: 0
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