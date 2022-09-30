В Югре усилят меры безопасности в школах после стрельбы в Ижевске

Власти Югры планируют усилить безопасность в школах с помощью установки умных камер и подключения к системе «Безопасный город», а также запуска искусственного интеллекта. Об этом рассказали в «Вестнике Сургутского района» со ссылкой на заседание окружной думы.

«Эта система позволит с помощью периметральных камер анализировать прохожих, входящих на территорию и идентифицировать потенциально опасных людей. Ситуация в Ижевске показала: террорист зашел и застрелил охранника, а если бы его могли опознать как преступника, то охранник успел бы среагировать – были бы заблокированы входные двери и нажата тревожная кнопка», –пояснил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин. Кроме того, правительство займется пропускной системой.

Также депутаты предложили проработать законодательную базу, работу с родителями, а также усилить охранные требования в образовательных учреждениях.

Напоминаем, ранее в школе №88 в Ижевске произошла стрельба, в которой пострадали 13 человек. Позже во всех учреждениях образования округа ввели внеплановые проверки и дополнительный инструктаж.