Эксперты предложили внедрить искусственный интеллект в музее «Барсова Гора»

Искусственный интеллект может помочь специалистам «Барсовой Горы» реконструировать археологические находки и создавать на их основе музейные коллекции. Перспективы развития комплекса обсудили участники III форума северных муниципалитетов «Северный импульс», сообщает администрация Сургутского района.

Одной из главных тем второго дня форума стало культурное и историческое наследие. Российские и зарубежные эксперты говорили о том, как повысить интерес туристов и ученых к «Барсовой Горе», а также сделать музей ближе и понятнее для молодой аудитории.

«Музей – это адаптивная система. В разные периоды нашей истории музей менялся, менял формы своей работы, функции. Но в настоящее время, чтобы привлечь молодежь, которая от компьютеров и своих мобильных телефонов далеко не отходит, музеям надо создавать такие интерактивные технологии и пространства, чтобы вовлечь нашу современную молодежь в историю. Для нас очень важно облегчить труд научных сотрудников, сделать его эффективным, полезным. Особенно археологам это может пригодиться: можно легко с помощью искусственного интеллекта реконструировать те объекты, которые в разрозненном виде в земле были найдены, подняты на поверхность, и создать такие коллекции», – рассказала доктор исторических наук, профессор Алтайского государственного педагогического университета Ольга Труевцева.

Начальник управления культуры администрации Сургутского района Сергей Тирон отметил, что форум поможет наладить профессиональные контакты и развивать культурное сообщество района и всей Югры. По его словам, музей должен не только сохранять наследие Барсовой Горы, но и давать людям возможность знакомиться с экспонатами и образовательными программами.

Научный интерес к комплексу проявляют и иностранные специалисты. Представитель Венгерского исследовательского центра языкознания Виталий Сигильетов представил исследование о том, как язык отражает мировоззрение народа ханты. Он отметил, что многие письменные источники необходимо перевести на русский язык, привезти в Югру и изучить.

«Очень много письменных источников имеется, которые необходимо сейчас переводить, привозить сюда и исследовать, так как они содержат огромное количество материала, который в данный момент не опубликован на русском языке», – рассказал исследователь.

Еще одной частью программы стала поездка на площадку комплексного развития территории в Барсово. Возле домов № 10 и 12 на улице Щемелева планируют построить четыре многоквартирных дома, сквер и аллею. Участники форума высадили на месте будущей зеленой зоны десять сосен и 20 рябин.

Глава Барсово Марина Шакирова отметила, что на месте аварийного жилья появится современный квартал с благоустроенными дворами и общественными пространствами.

Ранее siapress.ru сообщал об открытии нового конференц-центра на «Барсовой Горе». Здание площадью 500 квадратных метров оснастили залом с системой синхронного перевода, переговорной и мультимедийной зоной. Общая стоимость создания музейно-туристического комплекса за пять лет достигла 946,2 млн рублей.