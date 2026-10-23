В Югре 100 специалистов изучают практики работы с детьми с ОВЗ

В Югре 100 специалистов из разных регионов России собрались на семинаре по созданию доступной среды для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба учреждения.

«Сегодня важно не просто говорить об инклюзии, а понимать, как создавать условия, в которых каждый ребенок может участвовать в общей деятельности и чувствовать себя комфортно. Для этого специалистам нужны не только общие знания, но и конкретные навыки: как выстраивать общение, учитывать потребности ребенка и адаптировать мероприятие. Это первое мероприятие от академии, посвященное развитию инклюзии, но мы постарались сделать программу максимально практической», — отметил генеральный директор Академии развития гражданского общества «Добрино» Александр Медков.

Участники разберут особенности взаимодействия с незрячими, глухими и слабослышащими детьми, выполнят практические упражнения и научатся адаптировать мероприятия под разные потребности.

Одним из экспертов стала незрячий специалист по инклюзии и соруководитель клуба владельцев собак-проводников «Мудрый пес» Светлана Телицына. На ее занятиях участники познакомятся с особенностями общения с незрячими и слабовидящими людьми.

Специалистам также покажут опыт Югры. Они посетят некоммерческие организации и бюджетные учреждения, где уже работают с людьми с ОВЗ, чтобы затем адаптировать эти практики для своих регионов.

Семинар организовала академия «Добрино» при поддержке Росмолодежи. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее siapress.ru сообщал об обновлении площадки для детей с ОВЗ в 32 микрорайоне Сургута. Игровое пространство оснастили с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.