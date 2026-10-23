Депутат Думы Сургута рассказал о завершающем этапе строительства дороги 3 «З»

В Сургуте завершается строительство дороги по улице 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З». Готовность объекта составляет около 90%. Ход работ оценили участники партийного десанта, в том числе депутат Думы Сургута Богдан Гужва.

«Подрядчик не подвел, своевременно выполняет контрактные обязательства. К концу года здесь заработает дорога. Она не тупиковая и существенно разгрузит въезд в город, Грибоедовскую развязку. Это один небольшой участок большого проекта по развитию дорожной сети Сургута», − отметил депутат.

Протяженность участка составляет почти 500 метров. За время строительства здесь переустроили сети связи, проложили ливневую канализацию и водоснабжение, обустроили дорожное полотно, тротуары и велодорожки, выполнили наружное освещение и озеленение.

Сейчас подрядчику предстоит установить дорожные знаки, нанести разметку и завершить обустройство сопутствующей инфраструктуры. Проект также предусматривает остановочные павильоны, пешеходные ограждения, систему видеонаблюдения «Безопасный город» и светофор.

Дорога строится в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Сургуте» и входит в Народную программу партии «Единая Россия».

Богдан Гужва также напомнил, что на днях темпы дорожного строительства в Сургуте оценил губернатор Югры Руслан Кухарук. Город получил Гран-при окружного конкурса «Дороги Югры». «Сургут отметили за активное дорожное строительство. Большой вклад в это вносит правительство округа, потому что существенное финансирование дорожно-транспортной инфраструктуры в городе идет за счет окружного бюджета», − сказал народный избранник.

Кстати, до конца 2026 года в Сургуте рассчитывают открыть движение сразу по трем строящимся участкам: от улицы Александра Усольцева до улицы Крылова, от улицы Есенина до улицы Ивана Шидловского, а также по улице 3 «З» от Тюменского тракта до улицы 4 «З».