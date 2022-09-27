Школы Югры ждут внеплановые проверки и инструктаж

Во всех образовательных учреждениях Югры усилят меры безопасности. Так, школы округа ждут внеплановые проверки и дополнительный инструктаж. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин корреспондентам «Вестника Сургутского района».

«В школах будут проведены дополнительные инструктажи всех участников образовательного процесса, пройдут проверки работ частных охранных предприятий. Есть алгоритмы, которые проводятся регулярно. Сейчас эти процедуры пройдут внепланово», – отметил глава департамента.

Напоминаем, вчера в школе №88 в Ижевске мужчина ворвался в класс, открыл стрельбу по ученикам, а позже покончил с собой. По последней информации, жертвами стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних. Ранено 14 детей и семь взрослых.