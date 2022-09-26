Неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска

В школе №88 в Ижевске неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. В результате пострадали пять человек, сообщили в телеграм-канале «112». Официального ответа от правоохранительных органов пока нет.

По словам очевидцев, в учреждении проводится эвакуация учеников и учителей. Информации о задержании стрелка нет, выстрелов в здании не слышно.

Позднее стало известно, что в стрельбе был убит один из охранников, также есть жертвы среди детей. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Сам нападавший застрелился. Никаких требований он не выдвигал.

Напоминаем, в прошлом году двое устроили стрельбу в школе в Казани.