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Руслан Кухарук представил программу развития арктической зоны Югры

Югра развивает арктические территории с помощью ипотеки, льгот и КРТ

Руслан Кухарук представил программу развития арктической зоны Югры
Фото t.me/stroyka_ugra

Югра намерена использовать комплексное развитие территорий, льготную ипотеку и поддержку бизнеса для улучшения качества жизни в Березовском и Белоярском районах. Губернатор Руслан Кухарук представил региональный подход на отраслевом дне Минстроя России, сообщил Стройкомплекс Югры.

Березовский и Белоярский районы входят в Арктическую зону России с 2024 года. Их развитие требует особых решений из-за сурового климата, сложной логистики и отсутствия круглогодичного автомобильного сообщения с некоторыми населенными пунктами.

Федеральные меры поддержки на этих территориях дополняет региональная программа. Предпринимателям доступны налоговые льготы и инструменты сопровождения инвестиционных проектов. Интерес к арктическим районам проявляют предприятия топливно-энергетического комплекса, строительные компании и организации, создающие социальные объекты.

Одним из основных направлений остается жилищное строительство. Для приобретения жилья действует арктическая ипотека по ставке 2%. Поддержку также могут получить многодетные и молодые семьи, а также специалисты, приезжающие работать в регион.

Власти округа рассчитывают развивать арктические территории с помощью проектов КРТ. Этот механизм объединяет расселение аварийных домов, строительство нового жилья, социальных объектов, дорог и инженерных коммуникаций, а также благоустройство.

«КРТ — один из таких механизмов, который помогает комплексно смотреть на развитие территории, решая вопрос улучшения качества жизни, не только переселяя из аварийного жилищного фонда в новое жилье, но в том числе в целом комплексно развивать территорию», — отметил Руслан Кухарук.

Ранее в арктических районах Югры начала действовать федеральная программа «Арктический гектар». С 1 сентября 2025 года участники могут бесплатно получить до одного гектара земли в Белоярском или Березовском районе для строительства жилья, ведения хозяйства либо бизнеса. Под программу выделили более 3 тыс. гектаров в Белоярском районе и около 420 гектаров в Березовском. Подробнее — на siapress.ru.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 235, комментариев: 0
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