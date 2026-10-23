Сургутяне стали почти вдвое реже интересоваться ипотекой на новостройки

Жители Сургута стали реже интересоваться ипотекой на новостройки. За первые 20 дней октября число консультаций в этом сегменте сократилось почти вдвое, рассказал СИА-ПРЕСС директор компании «Этажи» в Сургуте Евгений Лисенков.

«После изменений в программе семейной ипотеки и сохранения ключевой ставки рынок новостроек в первую очередь будет продолжать стагнировать. При этом мы наблюдаем заметное снижение интереса к ипотеке во всех сегментах рынка недвижимости, а спрос на покупку жилья за наличные продолжает расти», ‒ отметил эксперт, комментируя решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

По словам Лисенкова, в ноябре станет понятнее, изменят ли банки ставки и условия по ипотеке и начнут ли сургутяне снова активнее интересоваться покупкой жилья в кредит.