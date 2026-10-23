Тюменские врачи представили опыт применения искусственного интеллекта в медицине

Искусственный интеллект помогает тюменским врачам быстрее выявлять проблемные ситуации, выстраивать маршруты пациентов и контролировать качество медицинской помощи. Региональный опыт представили на специализированной сессии «Медицина будущего: ИИ для практикующего врача» в рамках форума «ИНФОТЕХ-2026», сообщает «Вслух.ру».

Мероприятие объединило практикующих врачей, руководителей медицинских организаций, представителей Тюменского государственного медицинского университета, технических специалистов и студентов.

«Сегодня в аудитории собрались и практикующие врачи, и руководители медицинских организаций, представители Тюменского государственного медицинского университета, технические специалисты из медицинских организаций, а также студенты. Такое представительство показывает, насколько важна тема цифровизации здравоохранения для всех участников медицинского процесса. Системное и вдумчивое применение искусственного интеллекта практикующими врачами поможет нам оказывать более качественную и оперативную медицинскую помощь», – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Захарычева.

Заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков сообщил, что в стране зарегистрировано 61 медицинское изделие с искусственным интеллектом. По его словам, дальнейшее распространение технологии зависит от качества цифровой инфраструктуры, подготовки работников и постоянного контроля за исправностью решений.

Главный врач городской поликлиники №8 Анатолий Смоляренко представил систему проактивного управления качеством медицинской помощи. Она позволяет не только реагировать на возникшие проблемы, но и предупреждать их.

«Благодаря системе удалось сократить время реакции на инциденты до минут, оптимизировать маршруты пациентов и снизить социальную напряженность. Важное преимущество решения – его масштабируемость и совместимость с существующими системами, что позволяет применять технологию даже на ФАПах», – отметил Смоляренко.

Ранее siapress.ru сообщал, что тюменские специалисты обучили искусственный интеллект распознавать признаки онкологических заболеваний на ранних стадиях. Нейросеть анализирует медицинские изображения и обращает внимание врача на возможные патологии.