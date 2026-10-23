Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14 процентов

Банк России 23 октября второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение совета директоров регулятора. В сентябре ЦБ впервые более чем за год поставил снижение ставки на паузу.

В Центробанке объяснили решение сохраняющимся ростом цен и временным сокращением производственных мощностей в отдельных отраслях. «По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ также ухудшил прогноз по инфляции. Оценку на 2026 год повысили с 5,9-6,2% до 6,2-6,3%, а на 2027 год — с 4,3-5,2% до 5,2-5,7%. По предварительной оценке регулятора, годовая инфляция на 19 октября достигла 6,8%, а по итогам года может составить 7,1-7,6%.

В третьем квартале рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 8% в пересчете на год после 4,8% кварталом ранее. Базовая инфляция увеличилась с 4,5 до 6,2%. Среди факторов, повлиявших на динамику, Центробанк отдельно выделил моторное топливо.

Решение совпало с ожиданиями большинства участников консенсус-прогноза РБК: сохранение ставки предсказывали 27 из 30 аналитиков. Двое допускали ее повышение до 14,25%, еще один эксперт ожидал снижения до 13,75%.

Инвестбанкир Евгений Коган обратил внимание, что регулятор одновременно пересмотрел траекторию ставки на ближайшие годы. Средний показатель на 2027 год теперь ожидается на уровне 12,5-13,5% вместо прежних 10,5-12,5%, на 2028 год — 9-10% вместо 8-9%. Выход к нейтральному диапазону 7,5-8,5% прогнозируется только в 2029 году. По мнению Когана, это указывает на более долгую борьбу с инфляционными ожиданиями.

Предыдущий раз Банк России снизил ключевую ставку 24 июля — с 14,25 до 14%. Эксперты отмечали, что это решение должно постепенно уменьшить доходность вкладов и стоимость новых кредитов, однако заметное смягчение условий зависит от дальнейшей динамики инфляции. Подробнее о влиянии ставки на вклады и кредиты югорчан — на siapress.ru.