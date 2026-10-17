Синоптики прогнозируют в Сургуте потепление до +10 градусов 18-19 октября

В Сургуте на два дня резко потеплеет: в воскресенье и понедельник, 18-19 октября, температура поднимется до +9…+10 градусов. Однако тепло будет сопровождаться дождями, следует из прогноза Gismeteo. Больше всего осадков ожидается в понедельник — около 10,7 мм за сутки. При этом порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Для сравнения: на воскресенье прогнозируют лишь 1,1 мм осадков.

Уже со вторника тепло отступит: дневная температура вернется к +2…+5 градусам, а ночью местами опустится ниже нуля. В первой половине рабочей недели возможны дождь и мокрый снег, порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Ближе к выходным осадки прекратятся, но заметного потепления прогноз не обещает: днем около +2 градусов, ночью — до −2.

Напомним, в начале октября Сургут уже пережил обильный снегопад. Мокрый снег и падение деревьев привели к перебоям с электричеством на дачах — городские службы восстановили электроснабжение 28 СНТ.