Эксперты признали систему запуска КРТ Сургутского района лучшей в России

Сургутский район победил в I Всероссийском конкурсе лучших проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Итоги конкурса, на который поступило 412 заявок из 67 регионов и 125 муниципалитетов, подвели в Москве во время отраслевого дня Минстроя России.

Муниципальный алгоритм управления проектами КРТ признали лучшим в номинации «Самая эффективная процедура подготовки и запуска проектов КРТ». Эксперты оценили проект жилой застройки третьего и пятого кварталов поселка Солнечный, который реализует компания «УК Центр Менеджмент».

Кроме того, Сургутский район вышел в финал номинации «Лучший проект КРТ с объектами культурного наследия». В ней муниципалитет представил проект развития территории в Барсово, застройщиком которой выступает компания СК «ГРАД».

Основной задачей КРТ для района остается расселение аварийных домов. По условиям проектов застройщики передают муниципалитету часть готовых квартир. Инвесторов на всех этапах сопровождает муниципальный оператор — Инвестиционное агентство Сургутского района, работающий по принципу одного окна.

Перед запуском каждого проекта специалисты готовят архитектурную концепцию, финансовую модель и план социальной нагрузки. В него могут входить скверы, инклюзивные площадки и квартиры для маломобильных жителей. Также заранее определяются границы застройки и условия подключения домов к инженерным сетям.

Готовые концепции рассматривает градостроительный совет Югры под руководством губернатора, после чего проекты проходят общественные обсуждения. Сейчас в районе реализуют четыре КРТ, еще пять готовят к запуску. Они предусматривают строительство не менее 270 тыс. квадратных метров жилья, а также социальных и спортивных объектов.

Ранее siapress.ru писал о том, что Сургутский район получил премию «Вектор Севера» за проект КРТ с расселением аварийных домов. Сейчас четыре таких проекта реализуют в Барсово и Солнечном, еще пять территорий прорабатывают в Лянторе, Белом Яре и Солнечном.