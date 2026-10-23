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​Советский модернизм Сургута собрали в отдельный путеводитель

В Сургуте выпустили путеводитель по советскому модернизму

​Советский модернизм Сургута собрали в отдельный путеводитель
Фото: СИА-ПРЕСС

В Сургуте создали путеводитель по архитектуре советского модернизма. В него вошли сохранившиеся и утраченные здания, памятники, мозаики и другие объекты городской среды, а также маршрут для прогулки. Проект «Город из бетона» подготовили исследователи Центра урбанистики Тюменского государственного университета Артём Михалишин и Максим Мочалин.

«Сегодня существует проблема с кодингом Сургута, брендированием. Что есть у Сургута? Мы чаще всего вспоминаем то, что лежит на поверхности. Но что мы можем почерпнуть из нашего города, просто по нему пройдясь? И мы решили: почему бы советскую архитектуру не вывести на первый план», − рассказал руководитель проекта Артём Михалишин.

В путеводителе собрали материалы о кинотеатрах «Аврора» и «Рубин», ДК «Энергетик» и «Строитель», железнодорожном вокзале, здании Сургутского горисполкома, центре культуры «Камертон», городских мозаиках и памятниках. Кроме того, исследовали отдельно представили генеральные планы и проекты развития города, а в конце разместили маршрут по объектам. «Для нас важно было сделать брошюру, которую человек может увезти из Сургута», − отметил Михалишин.

Полную версию путеводителя можно посмотреть здесь. В печатном виде брошюра пока не вышла, однако авторы ожидают, что тираж появится в ближайшее время.

По его словам, проект задумывался как некоммерческий и социальный. Авторы рассчитывают, что он поможет по-новому посмотреть на архитектурное наследие Сургута и использовать его при формировании городской идентичности. Например, эта работа может быть полезна и при подготовке дизайн-кода Сургута, который должен установить единые требования к фасадам, вывескам, рекламе, освещению и благоустройству.

«Наша главная задача была показать, что это реально и что это можно сделать. Надеемся, что наш продукт станет первым шагом или инструментом для дальнейшего масштабирования», − сказал исследователь.

Напоминаем, жители Сургута могут до 8 ноября пройти опрос по проекту «Идентичность и код города Сургут». Сам дизайн-код планируют подготовить до конца 2026 года.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 265, комментариев: 0
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