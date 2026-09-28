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​Отдали машину в сервис и дошли до Бастрыкина − как ремонт Toyota в Сургуте превратился в многолетний конфликт

Разбираем конфликт сургутянки и автосервиса, и пять правил, которые стоит выполнить до передачи ключей

​Отдали машину в сервис и дошли до Бастрыкина − как ремонт Toyota в Сургуте превратился в многолетний конфликт
Фото предоставил «Дипломат Авто»

Что делать, если машина месяцами стоит в сервисе, цена ремонта растет, а договоренности были в основном устными? История сургутской Toyota Tacoma показала, чем может закончиться такой сценарий. СИА-ПРЕСС разобрал конфликт горожанки и автосервиса, а также узнал у юристов, как владельцам машин и автосервисам избежать вовлечения в подобные многолетние конфликты.

От СТО до СК

История, которая начиналась как ремонт машины после серьезного ДТП, за несколько лет превратилась для сургутянки Елены Нопиной. в спор не только с автосервисом, но и с правоохранительной системой. Этим летом жительница города даже обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину, попросив проверить действия сотрудников отдела полиции №2 Сургута.

Елена Нопина рассказала СИА-ПРЕСС свою историю и передала редакции документы, переписку, записи разговоров и материалы доследственной проверки. Далее мы излагаем события с ее слов и по предоставленным ею материалам.

Как сообщила сургутянка, летом 2020 года ее семья отдала на восстановление в «Дипломат Авто» Toyota Tacoma, принадлежавшую ее сыну. «Мастеру были переданы 200 тысяч рублей для закупки запчастей», − писала она в обращении Бастрыкину. По ее словам, ремонт затянулся на месяцы, машина оставалась разобранной, а у семьи возникли вопросы к тому, какие детали были приобретены и как использовали переданные деньги.

«В течение пяти месяцев мастер закупает запчасти, уверяя «что все скоро будет». Итог: денег нет, запчастей нет. Директор СТО предлагает компенсировать растрату за счет зарплаты мастера и закупить запчасти, пока идет ремонт рамы. Итог 11 месяцев ремонта: запчасти не закуплены, рама не отремонтирована. Машина разукомплектована», − писала она в обращении Бастрыкину.

В 2021 году семья обратилась в полицию. Проверка растянулась более чем на год и сопровождалась несколькими отказами в возбуждении уголовного дела. Один из ранних отказов прокуратура впоследствии отменила, указав на неполноту проверки и необходимость дополнительных мероприятий. Главная претензия сургутянки − в том, что, по ее мнению, работников СТО так и не опросили по ключевым эпизодам из предоставленных аудиозаписей и переписки. «За полтора года проведения доследственной проверки добиться, чтобы был проведен опрос мастера и директора согласно этим записям, я так и не смогла», − отмечала жительница в письме в СК РФ.

Именно качество этой проверки сургутянка теперь и просит оценить Следственный комитет. На момент подготовки материала, по словам Елены Нопиной, прямого ответа СК РФ по существу обращения она не получила: ей сообщили лишь, что материал находится на рассмотрении.

В ответе на запрос СИА-ПРЕСС УМВД Сургута подтвердило наличие материала проверки, но отказалось раскрывать его детали, сославшись на требования УПК, персональные данные и коммерческую тайну. Прокуратура ХМАО сообщила, что отказ в возбуждении уголовного дела от 8 августа 2022 года признан законным и обоснованным, а оснований для его отмены не нашли также Сургутский городской суд и апелляционная инстанция.

«Мы машину не удерживаем»: версия автосервиса

После обращения жительницы Сургута корреспондент СИА-ПРЕСС направил вопросы и в «Дипломат Авто». В сервисе с версией семьи категорически не согласились. Там утверждают, что Toyota Tacoma поступила после серьезного ДТП, письменного договора стороны не заключали, а озвученные на старте около 400 тысяч рублей были лишь предварительной оценкой. Переданные владельцем 200 тысяч в компании называют авансом на ремонт, а не суммой исключительно на закупку деталей.

«…сумма не была окончательной, так как для того, чтобы оценить стоимость ремонта, автомобиль надо было демонтировать и составить калькуляцию, поскольку после такого серьезного ДТП не исключались скрытые повреждения», − говорится в ответе «Дипломат Авто».

По расчетам автосервиса, деталей для машины приобрели на 152,4 тысячи рублей, а работ выполнили еще на 144,9 тысячи − всего на 297,3 тысячи рублей. В «Дипломат Авто» заявляют, что дальнейший ремонт остановился после того, как владелец отказался продолжать его финансировать.

В подтверждение своей позиции «Дипломат Авто» сослался на решение Сургутского городского суда. Суд пришел к выводу, что стоимость выполненных работ и приобретенных деталей составила 297 264 рубля, и отказал владельцу в требовании вернуть переданные 200 тысяч. При этом суд не нашел доказательств того, что 400 тысяч рублей были согласованы как окончательная стоимость всего ремонта; судебный эксперт оценил полное восстановление автомобиля в 988 006 рублей. Вместе с тем суд признал нарушение срока ремонта и взыскал с автосервиса 307,5 тысячи рублей неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

Есть в судебном решении и еще одна деталь: заказ-наряд и акт выполненных работ владелец не подписывал, а доказательств того, что эти документы были составлены именно в указанные в них даты и тогда же направлялись клиенту на согласование, суд не обнаружил. В «Дипломат Авто» объясняют это тем, что точный объем и стоимость работ можно было определить только после полного демонтажа автомобиля и выявления скрытых повреждений.

Сам «Дипломат Авто» настаивает, что автомобиль не удерживает и уже несколько лет просит владельца его забрать. В решении суда по делу №2-249/2024 также указано, что еще 15 ноября 2021 года сервис направил владельцу требование забрать машину.

Между тем спор о машине продолжается до сих пор. Елена Нопина сообщила СИА-ПРЕСС, что в сентябре Toyota перевезли на платную стоянку с тарифом 250 рублей в сутки. В «Дипломат Авто» подтвердили, что автомобиль находится на платной стоянке, но уточнили: расходы на его хранение сейчас оплачивает сам сервис. По информации компании, в сентябре суд отказал владельцу в иске о возврате автомобиля на заявленных им условиях. В автосервисе при этом настаивают, что готовы передать машину вместе с приобретенными деталями и результатом уже выполненных работ, но не завершать восстановительный ремонт за свой счет.

Ремонт без сюрпризов: пять правил до передачи ключей

История Toyota показывает: многолетний спор может начаться с нескольких вещей, которые стороны когда-то решили оставить «на словах» − зачем передается аванс, сколько будет стоить ремонт, какие работы входят в эту сумму и когда машина должна быть готова.

Юрист, доцент Финансового университета Наталия Козьякова рассказала СИА-ПРЕСС: письменный договор, заказ-наряд и акт приема-передачи нужны обеим сторонам. В них стоит прописать сроки, перечень работ, состояние и комплектацию машины, предварительную стоимость и порядок ее изменения. Если после разборки обнаружились новые повреждения, дополнительные траты сервис должен согласовать с клиентом заранее.

Еще одно правило − не передавать крупный аванс без подтверждения платежа. Юрист Ольга Климова посоветовала сохранять чек или банковский перевод с понятным назначением, а вместе с ним − переписку, фотографии автомобиля и все новые расчеты стоимости.

Практический гайд перед ремонтом выглядит так:

1.Сфотографировать и снять на видео автомобиль и его комплектацию.

2.Оформить договор, заказ-наряд и акт приема-передачи.

3.Зафиксировать цену, сроки и назначение аванса.

4.Все дополнительные работы согласовывать письменно.

5.Сохранять чеки, переписку, фото и документы до полного завершения ремонта.

«Несколько минут на фиксацию могут спустя месяцы решить вопрос, который иначе будет строиться на двух противоположных версиях событий», − подчеркнула Климова.

Красными флагами эксперты называют отказ сервиса от документов, деньги без чека, отсутствие хотя бы ориентировочного срока и нежелание письменно согласовывать рост стоимости.

Итог, который должны вынести для себя и участники этой истории, и все остальные − чем меньше зафиксировано на бумаге до начала серьезных коммерческих взаимоотношений, тем большие проблемы, расходы, судебные тяжбы и неопределенности длиной в годы за этим может последовать.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 421, комментариев: 0
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