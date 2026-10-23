Предложения участников «Северного импульса» направят в федеральные министерства и правительство Югры

В Сургутском районе завершился III Форум северных муниципалитетов «Северный импульс». За два дня на его площадках собрались более 600 участников из разных регионов России и других стран. Центральными темами стали развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций, внедрение искусственного интеллекта, новые инструменты муниципального управления и сохранение культурного наследия.

В работе форума приняли участие представители Монголии, Венгрии, Словакии и Китая. На 26 сессиях выступили 114 спикеров. Деловую программу разделили на пять направлений, каждое из которых касалось практических задач северных территорий.

Участники говорили о сотрудничестве между муниципалитетами, использовании горизонтальных субсидий и привлечении инвесторов. Отдельное внимание уделили цифровым инструментам, способным упростить работу органов местного самоуправления и повысить качество муниципальных услуг.

«Обсуждали развитие межмуниципального сотрудничества, применение горизонтальных субсидий, привлечение инвестиций, внедрение цифровых инструментов в деятельность органов местного самоуправления и другие вопросы», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

На церемонии закрытия представили результаты рейтинга «Новый северный код», составленного независимым Аналитическим центром «Эксперт». Его лидером признали Сургутский район. Муниципалитеты оценивали по четырем группам критериев: человеческий капитал, экономика, пространственное развитие и качество жизни, а также цифровизация и инновации.

Одним из главных факторов, повлиявших на место района в рейтинге, стал его вклад в экономику Югры. В муниципалитете проживает около 7% населения округа, однако на него приходится почти пятая часть объема отгруженных товаров собственного производства. При подсчете этого показателя деятельность малого и среднего бизнеса не учитывалась. «Объем отгрузки на душу населения в 2,3 раза превышает средний по региону», — подчеркнул Андрей Трубецкой.

Сургутский район также лидирует в Югре по производительности труда. Еще одним показателем устойчивого развития стал рост населения: его численность несколько лет подряд увеличивается благодаря естественному приросту. Эти результаты рассматривались на форуме как основа для дальнейшего развития территории, создания инфраструктуры и запуска новых проектов.

С инвестициями район работает системно. На протяжении девяти лет муниципалитет занимает первое место в инвестиционном рейтинге Югры. На его территории реализуются шесть из 20 ключевых инвестиционных проектов региона. Таким образом, почти треть наиболее значимых для окружной экономики инициатив приходится на один муниципалитет.

Сам форум стал площадкой для сопоставления разных моделей развития Севера. Муниципальные команды смогли обсудить общие проблемы, представить собственные решения и познакомиться с опытом коллег. Международное участие расширило повестку: разговор шел в том числе о подходах, применяемых за пределами России.

Работа по направлениям была объединена общей задачей — найти инструменты, которые можно применять в конкретных городах и поселениях. Инфраструктура и инвестиции рассматривались вместе с вопросами качества жизни, а цифровизация — как средство решения повседневных управленческих задач. Отдельный блок посвятили культурному наследию, которое может стать ресурсом для образования, туризма и развития территорий.

Завершение форума не означает окончания работы над предложениями участников. Следующим этапом станет оформление результатов дискуссий в резолюции.

«Следующий этап — перевод обсуждений в конкретные решения. По итогам форума подготовлены резолюции, которые будут направлены в профильные министерства Российской Федерации и правительство Югры», — сообщил Андрей Трубецкой.

Предложения должны связать практический опыт муниципалитетов с решениями регионального и федерального уровня. Именно возможность довести инициативы местных команд до профильных органов власти организаторы рассматривают как один из главных результатов «Северного импульса».

Форум был организован администрацией Сургутского района совместно с ВАРМСУ, Ассоциацией муниципальных образований и Фондом «Инвестиционное агентство Сургутского района» при поддержке Правительства Югры и Аналитического центра «Эксперт».