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Тюмень первой в России испытывает автономную камеру с искусственным интеллектом

Тюмень начала тестировать автономную камеру видеоаналитики с ИИ

Тюмень первой в России испытывает автономную камеру с искусственным интеллектом
Фото t.me/av_moor

Тюмень стала первым российским городом, где в пилотном режиме начала работать автономная камера видеоаналитики «ФАКТОР.Ai». Устройство представили на цифровом форуме «ИНФОТЕХ-2026», сообщает «Тюменская область сегодня».

Камера способна обрабатывать видеопоток с помощью искусственного интеллекта без подключения к интернету. Система распознает лица, государственные регистрационные знаки и марки автомобилей. Информация сохраняется на специальном накопителе.

Разработка может фиксировать нарушения правил дорожного движения и отслеживать транспорт, который мешает уборке и содержанию улично-дорожной сети. Автономный режим позволяет использовать оборудование там, где отсутствует стабильная связь или возникают сложности с передачей большого объема данных.

Систему также смогут применять правоохранительные органы, экстренные службы и другие организации, которым необходимо контролировать обстановку в сложных условиях. Разработчики отдельно отмечают возможность эксплуатации оборудования на территориях с суровым климатом.

Камера стала одним из цифровых решений, представленных на форуме «ИНФОТЕХ-2026». В деловую программу мероприятия вошли обсуждения применения искусственного интеллекта в дорожном и городском хозяйстве, земельных отношениях, кадровой работе, медицине и муниципальном управлении.

Ранее siapress.ru сообщал, что в Тюмени готовят к работе несколько комплексов, способных выявлять выезд на встречную полосу, запрещенные развороты, неправильное движение по полосам и другие нарушения. За первые восемь месяцев 2026 года дорожные камеры в регионе вынесли более двух миллионов постановлений — на 59,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.


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23 октября в 19:26, просмотров: 633, комментариев: 0
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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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