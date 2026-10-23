Тюмень начала тестировать автономную камеру видеоаналитики с ИИ

Тюмень стала первым российским городом, где в пилотном режиме начала работать автономная камера видеоаналитики «ФАКТОР.Ai». Устройство представили на цифровом форуме «ИНФОТЕХ-2026», сообщает «Тюменская область сегодня».

Камера способна обрабатывать видеопоток с помощью искусственного интеллекта без подключения к интернету. Система распознает лица, государственные регистрационные знаки и марки автомобилей. Информация сохраняется на специальном накопителе.

Разработка может фиксировать нарушения правил дорожного движения и отслеживать транспорт, который мешает уборке и содержанию улично-дорожной сети. Автономный режим позволяет использовать оборудование там, где отсутствует стабильная связь или возникают сложности с передачей большого объема данных.

Систему также смогут применять правоохранительные органы, экстренные службы и другие организации, которым необходимо контролировать обстановку в сложных условиях. Разработчики отдельно отмечают возможность эксплуатации оборудования на территориях с суровым климатом.

Камера стала одним из цифровых решений, представленных на форуме «ИНФОТЕХ-2026». В деловую программу мероприятия вошли обсуждения применения искусственного интеллекта в дорожном и городском хозяйстве, земельных отношениях, кадровой работе, медицине и муниципальном управлении.

Ранее siapress.ru сообщал, что в Тюмени готовят к работе несколько комплексов, способных выявлять выезд на встречную полосу, запрещенные развороты, неправильное движение по полосам и другие нарушения. За первые восемь месяцев 2026 года дорожные камеры в регионе вынесли более двух миллионов постановлений — на 59,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.