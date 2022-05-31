Научно-технологический центр в Сургуте претендует на федеральный статус

На фоне разворачивающегося санкционного кризиса и некоторых проблем в экономике у многих сургутян возник вопрос – не приведет ли это все к отмене проекта научно-технического центра (НТЦ). Ответ дал куратор этого проекта, заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин в ходе общения с журналистами – ни о какой отмене речи не идет вообще. Напротив, дело движется к практической реализации проекта.

Для начала – предыстория. Идея создания большого научного центра на интеллектуальной и научной базе СурГУ возникла в 2015 году. Тогда предварительно речь шла о строительстве большого университетского кампуса. К 2017 году идея начала трансформироваться в нечто большее – не просто точку концентрации образования и науки, но и интеграции их для разработки и запуска передовых технологий. Тогда же для реализации этой задумки был создан некоммерческий «Фонд научно-технологического развития Югры».

К разработке концепции будущего НТЦ подключили фонд и технопарк «Сколково». Они помогли разработать инновационные, образовательные и научные направления проекта и определиться с приоритетами. Ими стали – технологии повышения эффективности добычи нефти, цифровая трансформация, генетика и персонализированная медицина, технологии Севера. С подачи Натальи Комаровой в попечительский совет Фонда научно-технологического развития Югры вошли такие крупные менеджеры и эксперты, как председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, ректор РГУ НИУ им. Губкина Виктор Мартынов, председатель правления АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко.

В 2019 году, был дан официальный старт проекта – за реализацию взялось правительство Югры, основой стал президентский указ «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

К слову, президент России в некоторой степени лично «приложил руку» к запуску проекта в 2020 году, когда Наталья Комарова презентовала ему концепцию НТЦ.

После президентского одобрения остановиться проект уже не может. Совсем недавно – 12 мая – правительственная комиссия по региональному развитию России одобрила финансирование в размере 2,9 млрд рублей, часть этих средств пойдет на создание инфраструктуры для НТЦ в Сургуте.

Что происходит сейчас? Администрация Сургута завершила все проектные работы по подведению коммуникаций к будущему, считай, «городу в городе». Вскоре подготовительный этап завершится, и трубы с дорогами потянутся к территории НТЦ. Параллельно идет проектирование Центра высоких биомедицинских технологий – тендер на его строительство выиграла «дочка» Ростеха – компания «Швабе». Ожидается, что центр может быть построен через два года.

Там расположатся лаборатории молекулярно-генетических методов исследования, клеточных, микрофлюидных технологий, масс-спектрометрии, биоинформатики и банк биоматериалов. Согласно задумке авторов концепции, этот центр станет точкой сборки для формирования новой научно-технологической, производственной и образовательной системы национального уровня. Там будут такие исследования в области генетики, которые станут актуальным материалом для всей страны.

Вообще условная «федерализация» будущего НТЦ – одна из задач, которую ставит перед собой правительство Югры. Потому как привлечь масштабную поддержку, лучшие технологии и, особенно, лучшие в стране кадры, возможно только при высочайшем уровне исполнения, целей и задач научно-технического центра. В то же время, в сущности, это даст мощный импульс для развития Сургута как «принимающей стороны» – город должен стать федеральным научным «магнитом», притягивающим лучшие умы со всей России.

Для этого в течение 2022 года лучшие специалисты подготовят концепции следующих этапов развития НТЦ – создание университетского кампуса как образовательно-научной базы, а также технопарка – в котором разработки студентов, ученых и инженеров будут трансформироваться в реальный технологический продукт. Это будет полноценный университет с общежитиями и жильем для сотрудников НТЦ, а также спортивный центр, центр развития талантов, научно-исследовательский парк, научно-технологические центры компаний, университетская школа, детский сад, дом детского творчества, клиника, конгресс-холл, гостиница и так далее. Как мы говорили ранее, город в городе. Все, чтобы лучшие специалисты со всей России чувствовали себя комфортно с точки зрения среды и обстановки, и занимались передовыми проектами в компании таких же заинтересованных в науке и технологиях людей.

В конечном счете НТЦ должен будет стать кластером развития компетенций в нефтяной и газовой промышленности, а также арктических и геномных научных направлений России. Это должно создать мощнейший стимул для развития качества и доступности образования, роста человеческого потенциала, и, как следствие, качества жизни всех югорчан.