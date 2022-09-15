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Водитель Toyota Avensis выехал на встречку и спровоцировал смертельное ДТП в Нефтеюганском районе

В ДТП в Нефтеюганском районе скончалась 42-летняя женщина

Водитель Toyota Avensis выехал на встречку и спровоцировал смертельное ДТП в Нефтеюганском районе
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 14 сентября, в Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 35-летний водитель «Toyota» выехал на встречку и столкнулся с «Lada».

«В 11:14 на 572 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 35-летний водитель автомобиля «Toyota Avensis», двигаясь со стороны города Тюмень в направлении города Сургут, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Lada Priora», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате автоаварии водитель «Lada», 42-летняя женщина, от полученных травм скончалась в больнице.

Всего за вчерашние сутки в округе зарегистрировали три ДТП, в которых два человека погибли и еще двое получили травмы.


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Сегодня в 09:18, просмотров: 126, комментариев: 0
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