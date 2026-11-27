В Сургуте заключили 21 муниципальный контракт на организацию пассажирских перевозок общей стоимостью более 3 млрд рублей. Соглашения рассчитаны на два года − с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2028-го. За это время городские автобусные маршруты будут обслуживать три компании. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель департамента городского хозяйства Администрации города Анна Коршунова.

«В сентябре-октябре мы провели конкурсные процедуры по организации пассажирских перевозок на городском общественном транспорте. По их результатам заключили 21 муниципальный контракт. Общая стоимость двухлетних контрактов составляет более 3 млрд рублей», − рассказала она.

Основную часть городских маршрутов распределили между двумя перевозчиками. АО «СПОПАТ» будет обслуживать 22 маршрута, а компания «Самара Авто Газ», которая начнет работу в Сургуте с 1 декабря, − 11. Еще три маршрута − № 111, 112 и 119 − закреплены за ОАО «СПАТО».

В рабочие дни зимой СПОПАТ планирует выпускать на линии 88 автобусов, «Самара Авто Газ» − 107, СПАТО − три. Таким образом, в общей сложности на этих маршрутах предусмотрели работу 198 автобусов.

С 1 декабря маршрутная сеть Сургута будет насчитывать 38 регулярных маршрутов. В это число входят два маршрута с нерегулируемыми тарифами − № 31 и 40. Также в городе запустят дополнительные маршруты № 22А и 77А и скорректируют движение автобусов № 22 и 77.

Новые контракты изменят и состав перевозчиков. Как уточнила Анна Коршунова, компания «Центр» не будет обслуживать городские автобусные маршруты в период этого соглашения. При этом ее прежнюю транспортную базу на улице Индустриальной, 42/1 теперь арендует «Самара Авто Газ».