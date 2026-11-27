Обновление аэровокзального комплекса Сургута запланировано на 2027-2030 годы. За это время в аэропорту хотят разделить пассажиропотоки на прилет и вылет, создать единую зону регистрации, организовать удобную систему навигации и переоборудовать коммерческие зоны. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

«Правительством автономного округа совместно с АО «Аэропорт Сургут» уже реализуются мероприятия, направленные на проведение модернизации аэровокзального комплекса Сургута. Модернизация предполагает расширение площадей обслуживания, повышение уровня комфорта и безопасности обслуживания пассажиров», ‒ указал департамент в комментариях под постом губернатора Югры Руслана Кухарука.

Проект предусматривает расширение площадей обслуживания, увеличение количества телетрапов, установку новых лифтов, расширение зон ожидания и предполетного досмотра.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что в ходе капитального ремонта аэропорта количество стоек регистрации планируют увеличить с семи до 16, телетрапов ‒ с двух до четырех, а каналов предполетного досмотра ‒ с двух до шести. Площадь стерильной зоны ожидания вылета увеличится более чем в 2,5 раза ‒ с 632 до 1 685 квадратных метров. Также предусмотрены установка стоек самостоятельной сдачи багажа, расширение парковки и реорганизация привокзальной площади.

Напомним, ремонтные работы в аэропорту начались осенью 2026 года. В октябре из-за их проведения закрыли один из входов в аэровокзал.