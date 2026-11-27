За ноябрь в Сургутской клинической травматологической больнице оказали амбулаторную помощь 921 человеку, получившему травмы при падении на скользких поверхностях. Еще 50 пострадавшим потребовалась госпитализация, сообщает in-news.ru.

Особенно сложным оказалось минувшее воскресенье: после субботнего дождя улицы покрылись ледяной коркой. За сутки к медикам обратились 193 пациента, более 150 из них — с последствиями падений на льду.

«Во время такой непогодицы лучше, конечно, надевать специальную обувь с нескользящей подошвой, передвигаться аккуратно по улице, по посыпанным солью или песком дорожкам, не спешить, при спускании по лестнице держаться за поручни. Пожилым людям в такие погодные условия лучше не выходить из дома», — отметил заведующий травматологическим пунктом больницы Тимур Раскулов.

Ранее СИА-ПРЕСС рассказывал об усиленной обработке тротуаров после ледяных дождей. Ежедневно на пешеходных дорожках задействуют до 60 единиц техники и расходуют порядка 70-80 кубометров противогололедной смеси. При этом за муниципальные тротуары отвечают дорожные службы, а за придомовые территории — управляющие компании.