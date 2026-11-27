В сургутском парке «За Саймой» завершили реконструкцию и обустройство дорожно-тропиночной сети. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры». В 2026 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили три участка общей площадью более 15 тысяч квадратных метров: от улицы Сибирской до Пролетарского проспекта, от Университетской до набережной Ивана Кайдалова и в районе Ботанического сада.

Полностью работы закончили в ноябре. Основные этапы выполнили до снегопадов, пока сохранялась теплая погода. Финишное покрытие из тротуарной плитки укладывали с защитой от осадков. По информации источника, это позволило соблюсти технологию работ.

Сроки сдачи пришлось перенести из-за смены подрядчика: иногородняя компания не справилась с обязательствами. После повторного конкурса благоустройство завершила местная организация.

Ранее siapress.ru сообщал, что обновление последних участков сети первоначально планировали закончить к концу октября, а общественные приемки — провести до середины ноября.