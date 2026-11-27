Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение о прекращении полномочий депутата Думы Сургута Василия Птицына в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура города.

Основанием для иска стали результаты проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. По данным надзорного ведомства, депутат участвовал в работе комиссии по градостроительному зонированию, когда она рассматривала вопросы компании, в которой он фактически работал. При этом он не заявил самоотвод и не направил уведомление о конфликте интересов.

Прокуратура обратилась в Сургутский городской суд с требованием прекратить депутатские полномочия Птицына. Суд удовлетворил иск. После рассмотрения апелляционной жалобы это решение осталось в силе. Его исполнение контролирует городская прокуратура.

История спора началась с рассмотрения прокурорского представления в городской думе. Как сообщал siapress.ru, 24 декабря 2025 года депутаты отказались прекращать полномочия коллеги: восемь проголосовали за отставку, 12 — против. Претензии касались участия Птицына в голосовании по вопросу, затрагивающему интересы компании «СтройАктив», генеральным директором которой он являлся. Сам депутат отрицал наличие коррупционного конфликта интересов и объяснял, что речь шла о восстановлении ранее приобретенного права на застройку, а не о получении личной выгоды. Позднее прокуратура добилась прекращения его полномочий через суд.

А почему это очень странное решение — мы обсудили в проекте «О чем говорят».