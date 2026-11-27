Дума Ханты-Мансийского района проголосовала за досрочную отставку главы муниципалитета Кирилла Минулина в связи с утратой доверия. По данным Faktologia.com, решение поддержали 13 из 17 присутствовавших депутатов. Повторное голосование состоялось 27 ноября по инициативе группы парламентариев. Вопрос внесли в повестку в ответ на представление прокуратуры. Докладчиком выступила председатель районной думы Елена Данилова.

Основанием для отставки стали выявленные прокуратурой нарушения антикоррупционного законодательства и неурегулированный конфликт интересов при приобретении муниципальной квартиры. По версии надзорного ведомства, глава района создал для себя льготные условия получения недвижимости.

Речь идет о трехкомнатной квартире, которая до конца 2024 года принадлежала автономному округу. Как следует из решения суда, в декабре того года Минулин инициировал ее передачу муниципалитету и в тот же день внес в думу поправки в правила распоряжения имуществом. Изменения включили главу района в перечень лиц, имеющих право на коммерческий найм жилья с последующим выкупом. Одновременно депутаты отменили обязательное условие о пятилетнем проживании.

В феврале 2025 года Минулин оформил служебный найм квартиры, в октябре — коммерческий, а в декабре выкупил ее за 9,7 млн рублей с беспроцентной рассрочкой на пять лет. Через два дня после регистрации сделки льготы отменили. Кроме того, как сообщает издание, проверка установила, что при оформлении найма чиновник скрыл страницы паспорта со сведениями о регистрации и семейном положении.

В августе 2026 года Ханты-Мансийский районный суд по иску прокуратуры признал договоры найма и купли-продажи ничтожными и обязал вернуть квартиру в муниципальную собственность. В ноябре апелляция оставила решение без изменения. Сам Минулин накануне заявил СМИ, что намерен обжаловать его в кассационной инстанции.

Первая попытка отправить главу района в отставку состоялась 25 сентября. Тогда решение не набрало необходимых двух третей голосов. После этого прокуратура обратилась в суд с административным иском о прекращении его полномочий, однако производство приостановили до завершения апелляционного рассмотрения квартирного спора.