С 1 декабря в Сургуте начнет работать новый автобусный перевозчик — компания «Самара Авто Газ». Она возьмет на себя обслуживание 11 городских маршрутов и в зимний период будет выпускать на линию 107 автобусов. Об этом представитель перевозчика рассказал на пресс-конференции, посвященной изменениям в работе общественного транспорта.

«По контракту мы должны выпустить на линию с 1 декабря 107 единиц транспорта. Это современные автобусы марки МАЗ и LOTOS», − сообщила заместитель директора ООО «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

По ее словам, компания привезла в Сургут собственные автобусы. В автопарке есть как совершенно новые машины, так и транспорт не старше двух лет. Автобусы работают на газе и дизельном топливе.

Основную часть водительского состава набрали в Сургуте. Как уточнила представитель компании, около 80% сотрудников − местные жители. Остальных пригласили из Самарской области. Сейчас прибывшие водители проходят стажировку и знакомятся с городскими маршрутами.

База нового перевозчика расположена на улице Индустриальной, 42/1. Ранее по этому адресу работало ООО «Центр», которое также занималось городскими пассажирскими перевозками. Теперь территорию арендует «Самара Авто Газ». Здесь организовали ремонтная зона, мойка и техническое обслуживание транспорта. Автобусы оформили в фирменной символике Югры.

Как отметила Анна Замыцкая, автобусы оборудованы усиленной системой отопления и двойными стеклопакетами. Летом для комфорта пассажиров предусмотрены кондиционеры. В компании также заверили, что готовы при необходимости привлекать резервный транспорт из других регионов.

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