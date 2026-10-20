В Сургуте общественные приемки благоустройства парка «За Саймой» завершат до середины ноября

В Сургуте до середины ноября планируют завершить общественные приемки работ по благоустройству экопарка «За Саймой». Об этом сообщил глава города Максим Слепов после осмотра территории вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком.

В этом году подрядчик работает на трех участках. После их обновления дорожки объединят в единую кольцевую сеть, которая охватит весь парк. Пешеходную зону дополнят велодорожки.

«Договорились, что в следующем году проедем вместе по парку на велосипедах. Чтобы оценить качество велокаркаса парка», — рассказал Слепов.

Благоустройство проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, недавно в парке появилась старорусская изба со сказочным персонажем — подарок городу от компаний-застройщиков.

Ранее власти сообщали, что обновление последних участков дорожно-тропиночной сети планируют завершить к концу октября. Проект предусматривает разделение пешеходных и велосипедных потоков, а общая площадь тропиночной сети после благоустройства составит около семи тысяч квадратных метров.