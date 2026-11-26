Жители Сургута могут пройти «Географический диктант» онлайн до 10 декабря на сайте dictant.rgo.ru. Об этом сообщает администрация города. Ежегодную международную просветительскую акцию проводит Русское географическое общество. В 2026 году задания посвящены в том числе 225-летию со дня рождения Владимира Даля, 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина, 250-летию Большого театра, а также историко-культурным и географическим связям России со странами БРИКС.

Диктант состоит из двух частей. Первая включает десять вопросов на базовые знания географии России — о природных объектах, культурных регионах и национальном наследии. Во второй участникам предстоит ответить на 20 вопросов повышенной сложности, требующих логики, внимания и более глубоких знаний.

Новинкой станет «Геодиктант. Продвинутый уровень». Он автоматически откроется после прохождения основного варианта. Участникам, которые правильно ответят на 18 и более вопросов продвинутого уровня, обещают специальный наградной документ и памятные подарки.

Ранее siapress.ru сообщал, что организацию «Географического диктанта» включили в обновленный план реализации климатической политики Югры. В перечень также вошли подготовка профильных специалистов и проведение конференции «Безопасный Север — чистая Арктика».