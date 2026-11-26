В Югре завершили работы на 69 из 73 объектов благоустройства, запланированных на 2026 год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук по итогам заседания межведомственной комиссии. Все готовые территории прошли общественные приемки: жители оценили результат и уже пользуются обновленными пространствами.

Среди завершенных объектов — пять победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это набережная речного вокзала «Колыбель города» в Белоярском, этнодеревня «Сердце Западной Сибири» в Когалыме, Центральная городская площадь в Лангепасе, площадь Юбилейная в Нефтеюганске и Бульвар Юности в Покачах.

Еще четыре объекта находятся на финальной стадии работ — в Ханты-Мансийске, Сургуте, Пыть-Яхе и Октябрьском районе. Завершить их планируют до конца года.

На 2027 год власти округа поставили задачу реализовать 70 проектов благоустройства. В их числе — территория Долины Ручьев в природном парке «Самаровский чугас» в Ханты-Мансийске, второй этап набережной реки Конда имени А.И. Петрова в Урае, Центральная площадь «Сумат Вош» в Березово и общественная территория «Наследие Ф.К. Салманова» в Горноправдинске.

Ранее siapress.ru сообщал, что эти четыре проекта стали победителями XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Победа позволит им получить федеральную поддержку.