С 1 марта 2027 года в России изменится порядок медицинского освидетельствования водителей: признаки противопоказаний к управлению автомобилем смогут выявлять во время диспансеризации, плановых осмотров и лечения других заболеваний. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного.

Сейчас такие проверки проводят преимущественно при получении или замене водительского удостоверения. По новым правилам врач, обнаруживший признаки заболевания из перечня противопоказаний, должен будет уведомить водителя и передать информацию в ГИБДД.

Куринный привел в пример обострение психического расстройства, ухудшение зрения и нарушение мозгового кровообращения, повлекшее парез. Эти состояния могут развиться уже после получения прав.

После выявления возможных противопоказаний водителю дадут три месяца на внеочередное медицинское освидетельствование в лицензированной клинике. Если заболевание подтвердится либо человек не пройдет обследование в установленный срок, действие водительского удостоверения прекратят.

Ранее siapress.ru сообщал, что при отсутствии подтвержденных противопоказаний право управления можно будет восстановить на основании медицинского заключения.