В Сургуте продолжается реконструкция Центрального рынка. Сейчас рабочие обновляют главный торговый зал: прокладывают инженерные сети и монтируют фасад здания. В ближайшие месяцы этот этап планируют завершить, после чего предприниматели смогут вернуться на прежние торговые места. Об этом СИА-ПРЕСС сообщила заместитель главы Сургута, директор департамента имущественных и земельных отношений Оксана Виер.

«В ближайшие месяцы планируется закончить реконструкцию центрального торгового зала, после чего разместить предпринимателей на прежних торговых местах, что, в свою очередь, позволит приступить к капитальному ремонту кровли 2 и 3 торговых залов», − отметила замглавы.

Она напомнила, что в 2025 году на объекте проложили новые сети электроснабжения. В левом крыле здания заменили наружные сети и частично благоустроили тротуар. Вместе с ремонтом помещения бывшего обувного магазина эти работы позволили в августе открыть новое предприятие общественного питания. Кроме того, летом 2025 года строители завершили капитальный ремонт кровли центрального зала. Сейчас там продолжаются работы по реконструкции, в том числе монтаж внутренних инженерных сетей. Также началась установка фасада здания.

Несмотря на ремонт, Центральный рынок продолжает работать. Как уточнила Оксана Виер, реконструкция не повлияла на его функционирование: посетителям доступен прежний ассортимент товаров.

Срок завершения всех работ не изменился − 2027 год. После реконструкции рынок планируют превратить в современный фуд-молл, где будут продавать продукты, в том числе местного производства, и откроют рестораны национальной кухни.

Кстати, памятник дружбы России и Армении «Вместе навеки», который исчез с площади возле Центрального рынка Сургута, решили перенести на территорию строящегося храма Армянской апостольской церкви Святого Григория Просветителя.