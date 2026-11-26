В Сургуте планируют изменить сроки выделения денег на ремонт дворов. В 2027 году администрация намерена предоставить управляющим компаниям субсидии уже в апреле-мае, а не в июне, как это произошло в нынешнем сезоне. Это позволит УК раньше найти подрядчиков и начать работы. Об этом депутатам городской Думы рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Галина Бумина.

Поводом для обсуждения стали итоги благоустройства за 2026 год. Оказалось, что вместо запланированных 17 дворов в городе отремонтировали только десять. На эти цели потратили около 199 млн рублей вместо предусмотренных 269 млн.

На расхождение между планами и результатами обратил внимание депутат Сергей Парфенов. «В апреле этого года докладчиком от администрации города были озвучены адреса 17 территорий с объемом в 269 миллионов. Сейчас мы говорим о том, что мы выполнили 10 дворовых территорий. Почему изменилось число? Почему стало не 17, а 10?» − спросил парламентарий.

Как пояснила Галина Бумина, семь дворов пришлось исключить из программы из-за проблем управляющей компании «ДЕЗ ВЖР». У организации была задолженность перед Федеральной налоговой службой, поэтому она не смогла пройти отбор на получение субсидии. По ее словам, основную задолженность УК уже погасила, однако остаются пени. Сейчас компания пытается договориться с налоговой о рассрочке. В решении вопроса ей помогают городские и окружные власти.

При этом исключенные дворы остались в общем перечне территорий, нуждающихся в ремонте. Они смогут претендовать на финансирование в 2027 году, если управляющая компания выполнит необходимые условия.

На заседании обсудили, как избежать спешки при организации работ. По словам Галины Буминой, позднее распределение субсидий в этом году оставило управляющим компаниям слишком мало времени на выбор подрядчиков. «В этом году мы объявили получателей субсидии в июне, это было уже поздновато. Я думаю, что в следующем году мы сделаем это где-то в апреле-мае, чтобы у управляющих компаний была возможность нормально провести конкурсные процедуры», − пояснила Галина Бумина.

Подготовку к новому сезону начнут уже в декабре. Управляющие компании смогут подать заявки на ремонт, а перечень дворов планируют обновить в январе. В марте на заседании Думы станет известно, какие территории получат финансирование в 2027 году.

Чтобы двор включили в программу, необходимо решение собственников квартир. Жильцы должны провести общее собрание и проголосовать за благоустройство. После этого управляющая компания подготовит заявку и схему будущих работ для администрации.