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​Школы Сургута, сложный бюджет, поддержка нефтяников и ЦОДы: главное с пресс-конференции Руслана Кухарука

Обзор важнейших тем с большой пресс-конференции губернатора Югры

​Школы Сургута, сложный бюджет, поддержка нефтяников и ЦОДы: главное с пресс-конференции Руслана Кухарука
Фото пресс-службы губернатора Югры

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел большую пресс-конференцию в Ханты-Мансийске. Встреча продолжалась более трех с половиной часов и собрала свыше ста журналистов, блогеров и представителей медиасообщества. Глава региона говорил о бюджете, нефтедобыче, аварийном жилье, поддержке участников СВО, миграционной политике и крупных инфраструктурных проектах. Отдельный блок вопросов был посвящен Сургуту — прежде всего многолетним проблемам со строительством школ. СИА-ПРЕСС собрал основные заявления губернатора.

Сургутские школы: выкуп готовых зданий и завершение долгостроев

Обеспеченность школами Руслан Кухарук назвал одной из наиболее острых проблем Сургута. Округ намерен участвовать как в приобретении уже построенных образовательных учреждений, так и в завершении многолетних долгостроев. Средства на выкуп школы в микрорайоне Пойма-5, в районе жилого комплекса «Георгиевский», уже заложены в бюджет. Сейчас детей с этой территории приходится подвозить в другие учебные заведения. Власти также обсуждают приобретение готовой школы в районе «Марьиной горы».

Отдельно губернатор перечислил проблемные объекты:

– школу в микрорайоне 20А необходимо достроить после расторжения контракта с прежним подрядчиком — компанией ДСК-1, фактически прекратившей работу и находящейся в процессе банкротства;

– объект в микрорайоне 5А округ заберет у муниципалитета после неудачной концессии. Проектную документацию актуализируют, а заказчиком дальнейших работ станет правительство Югры;

– проект школы в 35-м микрорайоне уже разработан, прошел экспертизу, земельный участок выделен. Финансирование объекта планируют предусмотреть в трехлетнем бюджете.

«Несмотря на все сложности, будем цепляться за утверждаемый трехлетний период бюджетирования для того, чтобы все эти проблемные, многолетние объекты завершить», — заявил Кухарук.

Проблемные дома сургутского застройщика и защита дольщиков

На пресс-конференции затронули и положение покупателей квартир, столкнувшихся с остановкой проектов одного из сургутских застройщиков. По словам губернатора, округ, администрация города и банк совместно работают над защитой прав людей.

Часть дольщиков уже выбрала денежные компенсации, другим предложили квартиры в готовых домах. Работа по остальным объектам и обязательствам продолжается. Подробностей о сроках полного решения проблемы глава региона не назвал.

Новый мост и «Барсова гора»: проекты Сургутской агломерации

Руслан Кухарук назвал новый мост через Обь у Сургута одним из наиболее заметных результатов программы «Сотрудничество» Югры, Тюменской области и Ямала. Переход стал южным обходом города и сократил путь в сторону Нижневартовска.

Губернатор также высоко оценил музейный комплекс «Барсова гора» в Сургутском районе. По его словам, площадка позволяет одновременно заниматься научными исследованиями, реставрацией находок и проведением крупных мероприятий. Теперь ее предстоит развивать как туристический центр. «Это уникальная возможность сегодня привлекать туда не только специалистов, но и в целом сделать это точкой туристического притяжения», — отметил глава региона.

Бюджет Югры: денег меньше, но на социалке не сэкономят

Доходы бюджета Югры на 2027 год прогнозируются на уровне 419 млрд рублей, расходы — около 438 млрд. Таким образом, дефицит составит примерно 19-20 млрд рублей. Изначально разрыв между доходами и расходами оценивался почти в 40 млрд рублей, но при подготовке проекта его удалось сократить примерно вдвое. При этом около 65% расходов планируют направить на социальную сферу.

В число защищенных направлений войдут поддержка многодетных и молодых семей, старшего поколения, участников СВО и их родственников. Продолжится финансирование национальных проектов, образования, дорог и городской инфраструктуры. Проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов должна рассмотреть Дума Югры.

Аварийное жилье: следующий этап будет дорогим

С 2019 года в Югре расселили более 1,2 млн квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили около 55–56 тысяч человек. Программу по домам, признанным аварийными до 1 января 2017 года, округ завершил досрочно в 2026 году.

Следующий этап рассчитан до 2030 года. В него входят около 1,7 тысячи домов, в которых живут порядка 38 тысяч человек. На переселение потребуется примерно 80 млрд рублей из федерального, окружного и муниципальных бюджетов.

В программу включают не только официально аварийные здания, но и так называемые фенольные дома. При этом наиболее сложная ситуация сохраняется в муниципалитетах с большим объемом старого деревянного фонда, включая Сургутский район.

Нефть — это судьба

Руслан Кухарук подчеркнул, что нефтяная отрасль продолжит определять экономику округа. На Югру приходится около 40% российской нефтедобычи. В 2025 году предприятия региона добыли порядка 202,9 млн тонн нефти. Среди основных вызовов губернатор назвал санкционное давление, ограничения в рамках договоренностей ОПЕК+, высокую выработанность месторождений и рост доли трудноизвлекаемых запасов.

В 2027 году округ собирается запустить новую меру поддержки технологических полигонов. Из регионального бюджета на нее могут направить 300-400 млн рублей. Власти рассчитывают, что за несколько лет это поможет привлечь около 60 млрд рублей частных инвестиций.

Одновременно с федеральными властями прорабатываются налоговые механизмы для старых месторождений, выработанность которых достигает 80%. Один из пилотных проектов должен показать, возможно ли увеличить коэффициент извлечения нефти на 15-20%. «Нефтяная Югра была, есть и будет», — сформулировал губернатор.

ЦОДы и искусственный интеллект — новая точка роста

Одним из направлений диверсификации экономики могут стать крупные центры обработки данных. По словам Кухарука, у Югры есть два важных преимущества: профицит электроэнергии и холодный климат, снижающий затраты на охлаждение оборудования. Регион готов работать с инвесторами над такими проектами. Развитие дата-центров губернатор связал не только с экономикой, но и с распространением цифровых сервисов и искусственного интеллекта.

При этом власти не собираются отказываться от нефтяной специализации. Речь идет о создании дополнительных отраслей, способных приносить доход и формировать новые рабочие места.

Защита предприятий от беспилотников

Отдельный вопрос был посвящен атакам беспилотников на промышленные объекты, в том числе после происшествия в Сургутском районе. Руслан Кухарук сообщил, что регион действует совместно с Министерством обороны. Для защиты объектов используются мобильные огневые группы, а также другие активные и пассивные средства. Конкретные детали системы безопасности губернатор не раскрыл. «Мы должны быть готовы к тому, чтобы эти атаки пресекать», — подчеркнул он.

Меньше работы для мигрантов

С 1 января 2027 года в Югре увеличится число видов деятельности, в которых запрещено работать иностранцам по патентам. Перечень расширят с 27 до 30 направлений. Новые ограничения затронут производство хлебобулочных и кондитерских изделий, складские услуги и пункты выдачи заказов, а также отдельные организации культуры и спорта.

При этом губернатор признал, что экономике округа нужны специалисты, в том числе приезжающие из других стран. Требование властей заключается в соблюдении российского законодательства, местных норм и традиций.

Дороги, мосты и связь с соседними регионами

В 2027 году власти рассчитывают получить готовую проектную документацию на мост через Обь в Белоярском районе. Строительство планируют вести с привлечением федерального финансирования. Продолжается и проработка автомобильной дороги к границе Свердловской области. Соседний регион должен построить свою часть трассы. Новый маршрут сократит путь из Урая в сторону Тюмени и создаст дополнительный транспортный выход из Югры.

В рамках программы «Сотрудничество» также сохранят субсидирование авиарейсов между Тюменью и девятью муниципалитетами округа.

Слухи об уходе в Москву и анонс следующей встречи

Губернатор также прокомментировал слухи о возможном переходе на работу в Москву. «У меня нет в планах менять ни место жительства, ни место работы. Поэтому развеиваем слухи: они абсолютно беспочвенны», — заверил Руслан Кухарук.

В конце пресс-конференции глава региона анонсировал прямую линию с жителями Югры. Она должна пройти в конце ноября. Ежегодное послание губернатора о положении дел и перспективах развития округа запланировано на декабрь.


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