В Сургуте строительство первого детского сада в 30-м микрорайоне может начаться в 2027 году, а доработанный проект школы в 35-м микрорайоне повторно направили на государственную экспертизу. Перспективы появления социальных объектов обсудили депутаты на заседании комитета думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города, сообщил председатель думы Александр Олейников.

Проект школы в 35-м микрорайоне получил отрицательное заключение экспертизы в октябре 2026 года. Застройщик устранил замечания и 11 ноября повторно направил документы на проверку. После получения положительного заключения город сможет обратиться в правительство Югры за финансированием строительства.

В 30-м микрорайоне до конца 2030 года планируют построить две школы и три детских сада. Представитель компании «Северные строительные технологии» сообщил депутатам, что проект первого детсада находится на завершающей стадии. Если работа пойдет по графику, компания приступит к строительству в следующем году.

По условиям договора застройщик не сможет продолжить жилищное строительство в микрорайоне, пока не начнет возведение социального объекта.

Ситуация в 21-м, 22-м, 39-м и 44-м микрорайонах остается сложной. Застройщика территорий 21-го, 22-го и 44-го микрорайонов признали банкротом. В договоре с компанией, осваивающей 39-й микрорайон, отсутствуют обязательства по строительству и безвозмездной передаче муниципалитету школ и детских садов.

Депутаты решили сохранить вопрос на контроле до 31 марта 2027 года. Департаменту архитектуры и градостроительства поручили проверить действующие договоры и установить, какие обязательства по строительству социальных объектов предусмотрены для каждого застройщика.

Ранее сообщалось, что школу на 1 550 мест в 35-м микрорайоне планируют начать строить в 2027 году. Финансирование объекта предлагается перенести с 2029-2030 на 2027-2029 годы, однако начало работ зависит от положительного заключения экспертизы. Пока своей школы в квартале нет, часть детей из микрорайона 35А возят автобусами в другие образовательные учреждения Сургута.