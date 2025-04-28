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​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули

Подъем воды в Югре заставил ускорить строительство набережной в Сургуте

​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули
Фото: siapress.ru

В Сургуте из-за подъема воды ускоряют строительство набережной протоки Кривули возле будущего научно-технологического центра. Об этом сообщает ДепЖКК и энергетики Югры.

«На реках Югры идет значительный подъем уровня воды. В связи с этим необходимо мобилизовать усилия и ускорить работы на участке набережной протоки Кривуля», − заявил директор ведомства Матвей Каров.

Команда ДепЖКК вместе с заместителем главы города Алексеем Фокеевым и представителями подрядных организаций проинспектировала ход работ по строительству инженерной инфраструктуры НТЦ. На месте обсудили возведение сетей электроснабжения, газо-, тепло- и водоснабжения.

На сетях теплоснабжения возобновились работы с началом весны: сейчас ведется заливка бетонного основания и армирование для устройства тепловых камер и компенсаторов. Идет корректировка проектно-сметной документации.

Как сообщает департамент, по сетям электроснабжения подрядчик завершает корректировку проекта, закупает материалы и оборудование для начала строительно-монтажных работ. На сетях газоснабжения уже выполнено устройство фундаментов под дымовые трубы, армокаркасов железобетонных плит и начато строительство Котельной №1.

Водоотведение развивается по нескольким направлениям: частично проложены трубы хозяйственно-бытовой канализации и ливневки, установлены колодцы, продолжается устройство канализационных насосных станций КНС-1, КНС-2 и КНС-3.

Напоминаем, набережная протоки Кривуля готова на 80%. Если все работы выполнят в срок, горожане смогут прогуляться по новому общественному пространству уже следующим летом.

«Прогнозы по паводку разные, но мы готовимся. Есть план на случай высокого уровня воды, в том числе монтаж с использованием подвесных платформ, люлек. Нижнюю часть облицовки стараемся закрыть до пика подъема, чтобы не останавливать работы. Риски стараемся минимизировать заранее», − сообщал ранее замдиректора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.


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Сегодня в 15:46, просмотров: 108, комментариев: 0
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