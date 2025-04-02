Как власти Сургута устраняют подтопления от талого снега

В Сургуте с наступлением тепла вновь началась борьба с подтоплением от талого снега. Коммунальные службы устраняют проблему, однако заявок поступает все больше. Об этом рассказал начальник штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства администрации города Евгений Московкин.

«Большая интенсивность таяния снега создает определенные проблемы. Мы, естественно, реагируем на каждый случай, стараемся как можно быстрее исправить ситуацию. Наши бригады работают до самого позднего времени и не только по откачке, но и по отведению воды в те места, которые не приносят какого-то ущерба населению», ‒ рассказал спикер.

По словам чиновника, для устранения талого снега задействовано довольно большое количество спецтехники, причем, это не только машины по откачке воды, но еще бульдозеры и экскаваторы.

«Основной подрядчик по этой задаче у города один ‒ индивидуальный предприниматель Ружевич. Им помогают и другие организации, которые содержат дороги, а также управляющие компании, которые приводят в порядок придомовые территории», ‒ пояснил Московкин.

В мэрии города добавили, что к паводку начали готовиться заблаговременно, примерно в начале марта. Специалисты вскрывали водоотводные траншеи и прочищали коллекторы ливневой канализации. Всего в городе оборудовано 131 км ливневой канализации и 60 км водоотводных каналов.

На вопрос, почему же вода все равно каждый год скапливается в одних и тех же местах, Евгений Московкин ответил так: «Бывает, что рельеф местности создается неровный и там скапливаются воды. По мере возможности мы все дефекты устраняем, к примеру, если где-то ливневая канализация неправильно уложена или пришла в негодность ввиду долгой эксплуатации. Ремонтом ливневой канализации также занимаются. То есть иногда проблема может быть именно в инженерных сетях».

Спикер также отметил, что с наступлением плюсовой погоды штаб ГО и ЧС департамента городского хозяйства администрации Сургута ежедневно обрабатывает три-четыре заявки на устранение подтоплений. Иногда обращений может быть и около десяти, особенно в те дни, когда снег активно тает.

По словам сотрудника администрации, для устранения луж во дворе жители Сургута должны обращаться в УК, а в остальных случаях ‒ по номеру телефона 112.