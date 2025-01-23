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​В Сургуте строят две новые котельные, которые обеспечат теплом НТЦ

Депутат Думы Сургута проверил ход строительства НТЦ

​В Сургуте строят две новые котельные, которые обеспечат теплом НТЦ
Фото: t.me/ersurgut

В Сургуте продолжается строительство научно-технологического центра. До конца 2025 года здесь должны установить две котельные. Общая стоимость объектов превысит 1,5 миллиарда рублей, значительная часть финансирования поступит из федерального и окружного бюджетов, отмечает «СургутИнформ-ТВ».

Ход строительства проверил партийный десант, в который вошли народные избранники, общественники и представители городской администрации. Депутат Думы Сургута Владимир Клишин отметил, что оборудование современное, а сроки выполнения соблюдаются.

«Мы являемся представителями фракции «Единая Россия» и курируем все объекты, которые входят в «Карту развития Югры». Я имею техническое образование и к котельным более-менее имел отношения. Хотелось посмотреть, на каком этапе какие проблемы есть или нет», – отметил Владимир Клишин.

Первая котельная, мощностью 34 МВт, уже в процессе установки. Для ее строительства используют модульную конструкцию: 20 блоков с необходимым инженерным оборудованием (котлы, насосы, горелки) доставляют в Сургут из Тюмени и собирают как конструктор. Вторая котельная аналогичной мощности будет возведена позже.

«Две котельные будут обеспечивать всю территорию НТЦ теплом, то есть газ поступает на нее, уже оттуда теплоноситель по сетям теплоснабжения расходится по территории. Теплом будут обеспечены все объекты: социальные, образование, жилье, которое будет здесь согласно проекту планировки. После их установки мы полностью закрываем этот вопрос», – рассказал заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Он напомнил, что в прошлом году на территории НТЦ завершили сети водоснабжения и дорогу. Продолжаются работы по сетям теплоснабжения и водоотведения.

Ранее в выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили сложную ситуацию с сургутским НТЦ.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 262, комментариев: 0
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