Дорогу около НТЦ в Сургуте планируют завершить до конца 2024 года

В Сургуте продолжают строительство дороги, которая соединит территорию будущего научно-технологического центра (НТЦ с улицами Энгельса и Никольской. Длина полотна составит 1 300 метров. В настоящий момент объект готов на 80%, передает пресс-служба администрации города.

«До конца года завершим этот объект. Идём по графику, держим на контроле. Сейчас, помимо строительных работ, занимаемся озеленением. Производим высадку деревьев и кустарников», – отметил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

На территории предусмотрены тротуары с двух сторон, велодорожка, освещение и сети ливневой канализации. Ливневые стоки будут выходить на локально-очистные сооружения, которые были построены в прошлом году.

Основная часть инженерных коммуникаций уже выполнена. Сейчас укладывают слои асфальтобетона и устанавливают опоры освещения.

«На данном этапе производится подготовка к финальному верхнему слою асфальтобетона. Уже установили 60 опор освещения, всего их будет 80. Осталась улица Никольская: вся кабельная линия проложена, производиться монтаж консоли вместе со светильниками», – рассказал начальник участка подрядной организации Игорь Бурученко.

Напоминаем, в рамках создания НТЦ Сургут реализует десять объектов. Три из них завершили в прошлом году: магистральный водовод, канализационно-насосная станция и локально очистные сооружения. Продолжается строительство объектов сетей инженерной инфраструктуры, набережной и магистрали.

Сложную ситуацию с сургутским научно-техническим центром обсудили журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в выпуске «О чем говорят».