Магистраль к будущему НТЦ в Сургуте готова на 60%

В Сургуте оценили ход строительства магистрали, соединяющей территорию будущего научно-технологического центра с улицами Энгельса и Никольской. Объект готов на 60%: рабочие выполнили основную часть инженерных коммуникаций, сообщает администрация города.

«В рамках создания НТЦ Сургут реализует десять объектов. Три из них завершены в прошлом году: магистральный водовод, канализационно-насосная станция и локально очистные сооружения. Продолжается строительство объектов сетей инженерной инфраструктуры, набережной и магистрали», – отметил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Магистраль станет основной дорогой НТЦ и свяжет все объекты инфраструктуры, которые будут построены на территории. Протяженность объекта – 1 300 метром, ширина – три метра.

«Не в первый раз на этом объекте в рамках партийного десанта. Очень приятно, что работы идут по графику и мы уже видим результат. Данная инженерная инфраструктура позволит подъехать к любому объекту НТЦ. Это объект, которым будут пользоваться все сургутяне и гости нашего города», – подчеркнул депутат Думы Сургута Андрей Саликов.

На магистрали уже уложили нижние слои дорожного покрытия. Сейчас на месте продолжается устройство тротуаров, после установят велодорожки, освещение и сети ливневой канализации.