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​Уровень воды снижается, работы приближаются: в сентябре возобновят строительство набережной в Сургуте

Набережная протоки Кривуля в Сургуте готова на 57%

​Уровень воды снижается, работы приближаются: в сентябре возобновят строительство набережной в Сургуте
Фото: siapress.ru

Строительство набережной у НТЦ в Сургуте планируют продолжить в сентябре. Работы пришлось приостановить из-за паводковой ситуации, однако осенью ожидают, что уровень воды снизится. В настоящий момент он опустился на 118 сантиметров от пикового значения. Для продолжения строительства необходимо снижение порядка двух метров, рассказал корреспонденту siapress.ru начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу.

«В этом году у нас высокий уровень паводковых вод, в связи с чем на текущий момент работы приостановлены. По информации ГО и ЧС, спад воды начался, темпы неплохие, то есть снижение уровня воды увеличивается с каждым днем все больше и больше. Мы ожидаем снижение с учетом текущего темпа примерно к сентябрю. Соответственно, тогда работы возобновятся. Это будут бетонные работы. Но мы уже понимаем, что благоустройство необходимо будет выполнять в летний период. Поэтому все работы, связанные с инфраструктурой, бетонные работы, конструктивные работы будут завершены в этом году, а благоустройство, озеленение и так далее будут перенесены на следующий год», − добавил глава отдела.

На вопрос, не затопит ли набережную в будущем, Андрей Арменчу ответил, что в рамках выполнения проектных работ по этому объекту был предусмотрен этот момент. За критическую отметку взят уровень воды 2015 года, когда он превысил отметку 800 миллиметров. К тому же, в набережной будут спуски к воде, которые проектом предусмотрены для затопления.

В настоящий момент все работы по берегоукреплению выполнены, шпунтовая стенка забита полностью. Строительная готовность набережной − 57%.

Генеральный подрядчик на этом объекте – местная строительная компания «ЮВиС». По словам Арменчу, проблем с материалами нет, они закуплены и находятся либо на объекте, либо на складах организации. Всего на строительство набережной выделили 3,7 миллиарда рублей.

«Будет две зоны амфитеатра. Они начинаются от спуска к воде и продолжаются в виде амфитеатра, который будет застелен деревянным покрытием. На нем можно будет расположиться, отдохнуть, посидеть или провести какое-то мероприятие. Вся территория связана между собой прогулочными зонами, тропинками, малыми архитектурными формами, лавочками, урнами и площадками для отдыха», − поделился начальник отдела.

Ранее стало известно, что на набережной планируют также обустроить спуск к воде для лодок.

Всего в Сургуте будет построено десять объектов для обеспечения инфраструктуры НТЦ


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Сегодня в 15:40, просмотров: 118, комментариев: 0
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