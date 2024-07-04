На 60% готова магистраль, соединяющая НТЦ с улицами Энгельса и Никольской

В Сургуте продолжается строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для научно-технологического центра. Проект реализуется за счет средств инфраструктурно-бюджетного кредита. В финансировании участвуют федеральный, окружной и муниципальный бюджеты, сообщает Администрация города.

«В рамках строительства научно-технологического центра город принял на себя обязательства по реализации десяти объектов. В прошлом году завершили три из них: магистральный водовод, сети ливневой канализации с локально очистными сооружениями, а также канализационно насосную станцию для перекачки хозбытовых стоков. В этом году продолжаем строительство магистральной дороги, набережной и инженерных сетей», — отметил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

На 60% готова магистраль, которая соединит территорию будущего НТЦ с улицами Энгельса и Никольской. Сейчас там готовят щебеночное основание дороги. Завершить строительство планируют к концу текущего года.

«Работы ведутся в штатном режиме. На объекте ежедневно выполняют работы 15 единиц техники и 30 человек. Планируем на этой неделе приступить к укладке нижних слоев асфальтобетона. На объекте предусмотрены велодорожка, тротуары, ливневая канализация и озеленение. Общая протяженность около двух километров», — рассказал главный инженер строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов.

Помимо этого, идет строительство сетей водоснабжения и теплоснабжения. Они предназначены для обслуживания НТЦ. В настоящее время подрядчик АО «Механизатор» прокладывают инженерные сети в районе дороги.

«Мы работаем над двумя объектами: сетями водоотведения протяженностью 7,5 километров и сетями теплоснабжения 3,4 километра. Сейчас активно занимаемся точками врезки по дороге для того, чтобы вовремя сделать магистраль, далее перейдем на основные этапы строительства. Весь научно-технологический центр будет заведен на данные инженерные коммуникации», — добавил учредитель компании АО «Механизатор» Евгений Пучкин.

Также специалисты работают над набережной. Там уже выполнили берегоукрепление, и преступили к установке ливневой канализации и формированию земельного полотна под благоустройство.