Новые сети водоотведения появятся на территории будущего НТЦ в Сургуте

В Сургуте продолжается строительство будущего научного-технологического центра. В настоящее время на территории начали прокладывать сети водоотведения, сообщили в «Вестнике» со ссылкой на пресс-службе департамента строительства Югры.

«Сети водоотведения станут частью единой системы. Они будут транспортировать ливневые и канализационные сточные воды с территории будущего НТУ и с пойменной части Оби в локально-очистные сооружения, которые построили в прошлом году», − говорится в сообщении.

Новый этап работ планируют завершить до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что строительная готовность дороги к НТЦ составила порядка 30%.