В Сургуте достроили КНС в районе будущего научно-технологического центра

В Сургуте начала работу канализационно-насосная станция на территории будущего НТЦ. На объекте функционируют три насоса, один из них резервный. Над КНС построено блочно-модульное здание, установлена кран-балка, которая позволит доставать, ремонтировать или менять насосы при необходимости.

В ходе реализации проекта проложено 1743 метров трубопровода сетей водоотведения. Система управления канализационно-насосной станцией полностью автоматизирована. Пуско-наладочные работы прошли успешно, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«КНС, мощностью 7 200 кубических метров в сутки, будет принимать стоки с территории НТЦ и с пойменной части Оби и перекачивать их на канализационно очистные сооружения, реконструкция которых сейчас параллельно ведётся в Сургуте. Научно-технологический центр в Сургуте — один из приоритетных объектов федерального значения», – сообщили власти Югры.

Напомним, что на территории будущего НТЦ, площадью 70 га, разместят геномный центр, где будут проводиться исследования в области регенеративной медицины и молекулярной генетики, а также школы, детские сады, технопарк, университет и современный выставочный центр. Завершат строительство комплекса к 2031 году.