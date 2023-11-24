В Сургуте депутат оценил ход строительства набережной

Сургутский депутат проверил ход строительства набережной в рамках партийного десанта. Объект строится возле будущего научно-технологического центра и входит в «Карту развития Югры», поэтому за реализацией проекта пристально следят народные избранники всех уровней.

«В планах здесь обустройство пешеходных, велодорожек. И даже, как сейчас я уточнил, предусмотрен спуск к воде для лодок. Что немаловажно для водомоторников, которые живут в Сургуте. Потому что таких организованных спусков у нас очень мало. Ждем окончания строительства», — прокомментировал итоги партдесанта Андрей Саликов.

На данный момент работы завершены на 41%. Сегодня строители подошли к финалу процесса по берегоукреплению.

«Погружено 1344 трубошпунтовых труб из 1700 запланированных по проекту. Протяженность набережной полтора километра. В этом году планируем завершить все работы по берегоукреплению, чтобы в следующий строительный сезон летом выйти на объект с благоустройством», — пояснил начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу.

Стройка идет по графику, рисков нарушения сроков нет. Завершить работы планируют до конца ноября 2024 года.Значимость НТЦ ранее неоднократно отмечал глава Сургута Андрей Филатов. По его оценке, этот проект даст новый импульс развитию города.