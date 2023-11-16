Строительство объектов для НТЦ продолжается в Сургуте

В Сургуте продолжается строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для научно-технического центра (НТЦ). Работы ведутся в соответствии с графиком. В финансировании проекта участвуют три уровня бюджета: федеральный, окружной и муниципальный, сообщает пресс-служба мэрии Сургута.

Администрация города строит десять объектов. В этом году это – локальные очистные сооружения, канализационная насосная станция и магистральный водовод. Строительство очистных сооружений находится на финальном этапе, готовность объекта составляет 95%. Завершение строительных работ запланировано на конец ноября, после чего объект введут в эксплуатацию.

Готовность канализационной насосной станции - 100%. Сооружение предназначено для обслуживания НТЦ. Производительность станции – 7200 кубометров. На станции установлены три насоса, она будет принимать стоки и перенаправлять их на очистные сооружения Заячьего острова. Сейчас идет подготовка документации для передачи ее заказчику.

Продолжается строительство магистрали, которая соединит территорию с улицами Энгельса и Никольской. Уже подходят к завершению работы по устройству инженерных сетей, ливневой и хозбытовой канализаций.

На следующий год планируется завершение строительства дороги, набережной, а также внутриквартальных сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и сетей газоснабжения с установкой котельной.

Значимость НТЦ ранее неоднократно отмечал глава Сургута Андрей Филатов. По его оценке, этот проект даст новый импульс развитию города.

«Проделана большая работа по реализации на одной площадке сразу 10 объектов инфраструктуры. Необходимо было синхронизировать работу всех подрядчиков, субподрядчиков, инженерных служб. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это получилось сделать», - сказал Андрей Филатов.

Он добавил, что не сомневается в том, что в следующем году получится завершить все 10 инфраструктурных объектов, которые реализуются на площадке НТЦ. «И самое главное – жители города получат новую благоустроенную набережную», – подчеркнул глава Сургута.

Строительство НТЦ позволит развивать научный потенциал Югры, создать новый научно-технологический кластер и тем самым обеспечить инновационный потенциал города и региона. Проект находится на контроле представителей команды Югры.