В Сургуте строительство магистрального водовода и ЛОС для НТЦ близятся к завершению

В Сургуте рассказали о ходе строительства объектов для будущего научно-технологического центра. Так, возведение канализационной насосной станции завершено полностью, магистральный водовод готов на 90-95%, локально очистные сооружения − на 95%.

«Мы приступаем к установке последней канализационно-насосной станции на этом объекте, а также к устройству противопожарного проезда на территории локальных очистных сооружений. До конца ноября планируем завершить строительные работы и после этого вводить объект в эксплуатацию. Данный объект на территории Сургута можно назвать первым. Он создан, чтобы очищать ливневые стоки: как с НТЦ, так и с существующих городских стоков», – рассказал начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу.

В 2023 году также утвердили схему водоотведения города, в рамках которой установят локальные очистные сооружения для того, чтобы очистить все существующие и перспективные стоки. В настоящий момент готовится конкурсная документация на проектирование объектов.

Канализационная насосная станция, строительство которой уже завершили, предназначена для обслуживания будущего НТЦ и жилых зданий. «Производительность станции – 7 200 кубометров в сутки. Она будет принимать стоки перспективных строящихся объектов и жилых домов и перекачивать их на очистные сооружения Заячьего острова. Объект довольно большой, его пропускная способность – 300 кубометров в час. На станции установлены три насоса», − рассказал заместитель генерального директора СК «ВОРТ» Алексей Чернышев.

Подчеркнем, что рядом с объектами строится магистральная дорога, которая свяжет улицы Энгельса и Никольскую. «На сегодняшний день инженерные сети, ливневая и хозяйственно-бытовая канализация подходят к завершению. Параллельно идут работы по возведению земляного полотна, половина уже готова. Кольцо с улицы Энгельса полностью сформировано», − поделился начальник участка ООО СК «ЮВиС» Игорь Бурученко.

В следующем году строительство магистральной дороги будет завершено. Кроме того, планируется закончить работы по набережной, а также по внутриквартальным сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и сетям газоснабжения с установкой котельной.