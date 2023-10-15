Глава Сургута проверил ход строительства городской набережной в районе будущего НТЦ

Глава Сургута Андрей Филатов оценил ход строительства новой городской набережной в районе будущего научно-технологического центра. Работы идут с опережением графика. Сургутяне смогут прогуляться по набережной уже в следующем году.

Сейчас строители укрепляют берег реки. Производится забивка трубошпунтов. Берегоукрепление планируют завершить в апреле следующего года. Тогда же приступят к благоустройству. Все работы завершат до конца осени. Протяженность набережной составит более 1,5 километра, для ее отделки используют гранит.

Строительство набережной является частью подготовки инженерной и транспортной инфраструктуры для будущего научно-технологического центра. На строительной площадке Андрей Филатов отметил успешную координацию работ между подрядчиками и инженерными службами.

«Проделана большая работа по реализации на одной площадке сразу 10 объектов инфраструктуры. В этом году будет завершено и сдано три объекта. Также сегодняшняя динамика, закуп материалов, финансирование показывают, что уже в следующем году мы завершим все 10 инфраструктурных объектов, которые реализуются на площадке НТЦ. И самое главное – жители города получат новую благоустроенную набережную», – отметил Андрей Филатов.

Глава думы Сургута Максим Слепов выразил уверенность, что благоустроенная набережная станет привлекательным местом для жителей и гостей города. Кроме того, на набережной появится место для причала маломерных судов.

В следующем году, помимо набережной, завершат работы по строительству дороги, которая соединит территорию НТЦ с улицами Энгельса и Никольской, а также по возведению сетей тепло-, водо-, газо-, элекроснабжения и водоотведения. Реализуется проект за счет средств инфраструктурно-бюджетного кредита. В финансировании участвуют три уровня бюджета: федеральный, окружной и муниципальный. Масштабный проект находится на контроле команды Югры.