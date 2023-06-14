Возведение научно-технологического центра стартовало в День России и День Сургута

В Сургуте запущено строительство НТЦ. Первую сваю забили на стройке в День России и День города – 12 июня. Это первый объект создаваемого в Югре по поручению Президента России Владимира Путина инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», на базе которого намечена реализация не менее пяти масштабных инновационных проектов мирового уровня, способствующих достижению технологического суверенитета России. Также среди ключевых показателей проекта НТЦ — поддержка на базе «ЮНИТИ ПАРК» не менее 200 стартап-проектов по приоритетам научно-технического развития страны и создание порядка 1600 высокопроизводительных рабочих мест.

На торжественном открытии собрались замгубернаторы ХМАО Елена Шумакова и Владислав Нигматулин, замглавы Сургута Сергей Агафонов, председатель Думы Сургута Максим Слепов и многие другие.

«Важно, что этот проект консолидирует возможности наших вузов, колледжей, медицинских организаций, бизнеса, производства и направлен на то, чтобы этот мощный кластер — научный, медицинский, который уже формируется здесь в Сургуте, в Югре — работал на интересы всех регионов Российского Севера и Арктики, способствовал тому, чтобы Россия была максимально мощно представлена на Севере, в Арктике», — отметила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.

В состав будущего центра войдут несколько высокотехнологичных лабораторий. К примеру, здесь смогут проводить исследования в области замещения органов и выращивания живых тканей для трансплантации. По информации властей региона, проект станет якорным для ХМАО и поможет решать сложнейшие медицинские задачи.

«Это большой, масштабный проект регионального и, думаю, федерального значения общей площадью 700 тысяч квадратных метров. Следующим этапом идет строительство жилого массива — 200 тысяч квадратных метров, школы, сады, университет, технопарк. Наиболее большие расходы завязаны на покупке импортного оборудования – это 80% стоимости. На весь проект регион выделил 4,7 миллиарда», – подчеркнул генеральный директор Фонда научно-технологического развития Югры Илья Кондаков.