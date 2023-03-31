Региональный модельный центр дополнительного образования детей в СурГУ запустил профессиональную образовательную программу повышения квалификации «Наставник индивидуального инженерно-технического проекта образовательной организации». Главные идеологи курса: кандидат физико–математических наук, заведующий кафедрой радиоэлектроники и электроэнергетики Политехнического института СурГУ Виталий Рыжаков и кандидат педагогических наук, доцент кафедры радиоэлектроники и электроэнергетики Елена Кондрашкина.

Педагогическое образование находится в активной фазе перезагрузки. В России, в том числе и в Югре все чаще открываются инновационные технопарки и кванториумы, появляются новые образовательные программы. Так, в рамках национального проекта «Образование», окружной модели дополнительного образования детей на 2021–2024 годы Региональный модельный центр разработал программы, ориентированные на вовлечение молодежи и наставников в региональную проблематику и приоритетные проекты, отвечающие стратегическим направлениям развития автономного округа. Одна из них – курсы для педагогов дополнительного образования детей инженерно-технической направленности. Их главная цель – повышение теоретической и практической квалификации, уровня профессиональной компетентности педагогов-наставников общеобразовательных организаций по подготовке школьных инжиниринговых проектов для представления их на конкурсах различного уровня.

Курсы, в основе которых практико-ориентированный и междисциплинарный подход с использованием современных образовательных форматов, пройдут с 29 марта по 8 мая в смешанном формате. Лекции, практические занятия, стажировки, самостоятельная работа. Общий объем: 72 академических часа.

За это время участникам необходимо освоить методики и технологии, позволяющие решать диагностические, развивающие задачи, представлять результаты проектной деятельности со школьниками в инженерно-техническом творчестве; разрабатывать схемы, составлять текстовые пояснительные записки к ним; определять назначение, состав и порядок применения промышленных объектов и систем; разрабатывать и реализовывать минимально жизнеспособный продукт (MVP) инженерно-технического проекта. А для этого наставники должны в совершенстве владеть: базовыми понятиями и законами функционирования элементов/объектов промышленных систем; управляющими программами на языке программирования C++ и/или Python; моделированием промышленных элементов в среде MatLAB; технологией решения кейсовых заданий, а также навыками командной реализации сложных технических проектов в формате полного жизненного цикла и профессиональных компетенций, необходимых для реализации технических проектов.

По завершении образовательной программы педагоги дополнительного образования детей получат удостоверения о повышении квалификации.